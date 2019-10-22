За останні роки на Львівщині на третину врізали кількість родин-субсидіантів

На Львівщині минулого опалювального періоду субсидії отримували 220 тисяч домогосподарств. Це на третину менше ніж у 2016-2017 роках: тоді їх надавали майже 330 тисячам родин. При цьому у Львівській ОДА запевняють, що не очікують скорочення субсидіантів у цьогорічний опалювальний сезон. Про це сьогодні, 22 жовтня, йшлося під час апаратної наради у ЛОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника директора департаменту соціального захисту населення Віктора Степанюка, таке скорочення субсидіантів зумовлене внесенням уряду у 2018 році змін до постанови, де встановили дещо жорсткіші правила для надання субсидій.

«З іншої сторони ріст і мінімальної зарплати, і в принципі доходів спричиняє те, що кількість субсидіантів зменшується», – додав посадовець.

Що стосується середнього розміру субсидії, то в опалювальний період, за його словами, на одне домогосподарство виходить 1700 грн.

«Якщо врахувати, що домогосподарств, які отримують субсидії, є 220 тисяч, то отримаємо 3,4 млрд. Уряд заклав в проекті бюджету на 2020 рік 48 млрд грн», – зазначив Віктор Степанюк.

При цьому чиновник додав, що у цьогорічному опалювальному сезоні не очікують скорочення субсидіантів.

«На кінець опалювального періоду 2018-2019 років мали 220 тисяч отримувачів субсидій, що є меншим ніж на кінець опалювального періоду 2017-2018 років… В 2016-2017 роках ми мали близько 330 тисяч субсидіантів. Тобто у зв’язку зі змінами до постанови у опалювальному періоді 2018-2019 років кількість субсидіантів зменшилася на третину… Внаслідок останніх змін, зокрема монетизації субсидій, ми не передбачаємо зменшення кількості субсидіантів. Росту не буде, але на цей опалювальний період ми прогнозуємо так само 220 тисяч отримувачів субсидій, як і у 2018-2019 роках», – сказав Віктор Степанюк.