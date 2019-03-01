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З 1 березня в Україні почали монетизацію субсидій

Вероніка Рой

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З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. Відповідне рішення було прийняте Кабінетом міністрів 6 лютого, передає Радіо Свобода.

 

Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, готівкою будуть виплачувати субсидії тим домогосподарствам, яким субсидія призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств більш ніж 3,7 мільйона. За словами міністра, в середньому розмір виплати складатиме близько 1,5 тисячі.

Рева наголосив, що пенсіонери отримуватимуть монетизовані субсидії одночасно з пенсією.

Раніше Львівський портал повідомляв, що понад 50 тисяч львівських родин у березні отримають субсидію «на руки».

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