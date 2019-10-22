На час шкільних канікул Укрзалізниця призначила ще один потяг до Львова

На час осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Так, поїзд №202/201 Львів – Київ зі столиці відправлятиметься 18 жовтня та 3 листопада, а зі Львова – 24 та 31 жовтня.

Відтак час шкільних канікул Укрзалізниця вже призначила шість додаткових потягів до Львова. Мова йде також про такі поїзди:

№168 Львів – Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада;

№192/191 Львів – Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада;

№204/203 Львів – Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова – 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня;

№217/218 Київ – Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку – 27 жовтня та 2 листопада. Потяг курсує через Львів;

№275/276 Дніпро – Львів 16, 18, 20, 22 та 24 вирушить до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня – до Дніпра.

Квитки можна придбати онлайн або в залізничних касах.