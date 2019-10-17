На час осінніх канікул Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Львова

Укрзалізниця станом на 17 жовтня 2019 року призначила додаткові поїзди на час шкільних канікул, які курсуватимуть до Львова. Про це інформує пресслужба АТ « Укрзалізниці».

№ 168 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 192/191 Львів — Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 204/203 Львів — Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

№ 217/218 Київ — Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада. Потяг курсує через Львів.

№ 275/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 та 24 вирушить до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — до Дніпра.

Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.