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На час осінніх канікул Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Львова

Вероніка Рой

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Укрзалізниця  станом на 17 жовтня 2019 року призначила додаткові поїзди на час шкільних канікул, які курсуватимуть до Львова. Про це інформує пресслужба АТ « Укрзалізниці».

 

№ 168 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 192/191 Львів — Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 204/203 Львів — Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

№ 217/218 Київ — Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада. Потяг курсує через Львів.

№ 275/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 та 24 вирушить до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — до Дніпра.

Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.

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