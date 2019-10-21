Кабмін затвердив програму розвитку Карпат до 2022 року

Вчора, 20 жовтня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, як йдеться повідомленні, Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.

До слова, раніше президент України Влодимир Зеленський анонсував проєкт розбудови гірськолижних курортів у Славському та Боржаві. Крім цього, Львівський портал повідомляв, що власник ОККО планує побудувати курорт у Славську.