Сьогодні – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залоз

Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад пів мільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак хворіють на рак грудей не лише жінки, а й чоловіки, повідомляють у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

За даними Національного канцер-реєстру, минулого року діагноз «рак молочної залози» почули 14 170 українців, зокрема, 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли минулого року через рак грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків). Це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози.

Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози – серед українок віком понад 60 років, хоча вже з 30 років істотно частішають випадки захворювання. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Важливо: рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії – у 80%, на III стадії – у 50% жінок.

Ви перебуваєте в групі ризику, якщо у вас є:

родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка), які хворіли на рак грудей;

відсутність вагітностей та пологів;

перша вагітність у 30 років і старше;

вік старше 40 років;

ранній початок менструацій – у віці до 12 років;

пізня менопауза – після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

надмірна вага та ожиріння;

куріння;

зловживання алкоголем;

гіпертонічна хвороба;

перенесений раніше рак грудей або рак яєчника;

вплив джерел радіації.

За даними ВООЗ, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо того, як часто вам потрібні профілактичні огляди – це залежить від вашого віку та факторів ризику, які можуть вплинути на розвиток раку.

Рак молочної залози на ранніх стадіях (І-й і ІІ-й) протікає безсимптомно і не завдає болю. Привернути увагу мають дуже хворобливі місячні, болі в молочних залозах.

Симптоми, що дають підстави запідозрити рак молочної залози:

прозорі або кров’янисті виділення з грудей;

втягнення соска у зв’язку з проростанням пухлини у шкіру;

зміна кольору або структури шкіри грудей (набряк, збільшення або зменшення розмірів);

ущільнення або новоутворення у молочних залозах;

ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні соска, ареоли;

збільшення пахвових або надключичних лімфовузлів.

Профілактика

Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальну масу тіла), а також вчасно проходити огляд лікаря: мамолога – не рідше одного разу на 1–2 роки; жінкам старше 50 років – щодва роки здійснювати мамографічні обстеження.

Раніше Львівський портал писав, що до Всесвітнього дня боротьби з раком грудей львів’янки мають змогу відвідати безкоштовні консультації у найкращих лікарів Львова, аби попередити це небезпечне захворювання. Проходитимуть вони у медичному центрі «Дельта Мед», що на вул. Караджича, 29б.

Дні безкоштовних консультацій:

22 жовтня – з 10:00 – до 19:00

19, 26 жовтня – з 10:00 – до 16:00

Прийом на обстеження за попереднім записом: тел: +38 (073) 740-3-740, +38 (097) 740-4-740.

Також у четвер, 24 жовтня, у Львові о 18:30 год. у FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, 24, у рамках всесвітнього місяця боротьби з раком грудної залози відбудеться рожева вечірка «В ніжності сила». Захід має на меті підтримати онкоодужуючих жінок, які зіштовхнулися з хворобою та подарувати їм вечір позитивних емоцій, музики, танців та подарунків.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/fJZ5xPyzFKNRvt4C8