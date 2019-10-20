ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залоз

Ольга Денисяка

|

Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад пів мільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак хворіють на рак грудей не лише жінки, а й чоловіки, повідомляють у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

 

За даними Національного канцер-реєстру, минулого року діагноз «рак молочної залози» почули 14 170 українців, зокрема, 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли минулого року через рак грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків). Це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози.

Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози – серед українок віком понад 60 років, хоча вже з 30 років істотно частішають випадки захворювання. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Важливо: рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії – у 80%, на III стадії – у 50% жінок.

Ви перебуваєте в групі ризику, якщо у вас є:

  • родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка), які хворіли на рак грудей;
  • відсутність вагітностей та пологів;
  • перша вагітність у 30 років і старше;
  • вік старше 40 років;
  • ранній початок менструацій – у віці до 12 років;
  • пізня менопауза – після 55 років;
  • безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;
  • цукровий діабет;
  • надмірна вага та ожиріння;
  • куріння;
  • зловживання алкоголем;
  • гіпертонічна хвороба;
  • перенесений раніше рак грудей або рак яєчника;
  • вплив джерел радіації.

За даними ВООЗ, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо того, як часто вам потрібні профілактичні огляди – це залежить від вашого віку та факторів ризику, які можуть вплинути на розвиток раку.

Рак молочної залози на ранніх стадіях (І-й і ІІ-й) протікає безсимптомно і не завдає болю. Привернути увагу мають дуже хворобливі місячні, болі в молочних залозах.

Симптоми, що дають підстави запідозрити рак молочної залози:

  • прозорі або кров’янисті виділення з грудей;
  • втягнення соска у зв’язку з проростанням пухлини у шкіру;
  • зміна кольору або структури шкіри грудей (набряк, збільшення або зменшення розмірів);
  • ущільнення або новоутворення у молочних залозах;
  • ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні соска, ареоли;
  • збільшення пахвових або надключичних лімфовузлів.

Профілактика

Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальну масу тіла), а також вчасно проходити огляд лікаря: мамолога – не рідше одного разу на 1–2 роки; жінкам старше 50 років – щодва роки здійснювати мамографічні обстеження.

Раніше Львівський портал писав, що до Всесвітнього дня боротьби з раком грудей львів’янки мають змогу відвідати безкоштовні консультації у найкращих лікарів Львова, аби попередити це небезпечне захворювання. Проходитимуть вони у медичному центрі «Дельта Мед», що на вул. Караджича, 29б.

Дні безкоштовних консультацій:

  • 22 жовтня – з 10:00 – до 19:00
  • 19, 26 жовтня – з 10:00 – до 16:00

Прийом на обстеження за попереднім записом: тел: +38 (073) 740-3-740, +38 (097) 740-4-740.

Також у четвер, 24 жовтня, у Львові о 18:30 год. у FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, 24, у рамках всесвітнього місяця боротьби з раком грудної залози відбудеться рожева вечірка «В ніжності сила». Захід має на меті підтримати онкоодужуючих жінок, які зіштовхнулися з хворобою та подарувати їм вечір позитивних емоцій, музики, танців та подарунків.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/fJZ5xPyzFKNRvt4C8

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...