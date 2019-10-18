Вберегтися від раку грудей: жінок кличуть на безкоштовні консультації у найкращих лікарів Львова

До Всесвітнього дня боротьби з раком грудей львів’янки мають змогу відвідати безкоштовні консультації у найкращих лікарів Львова, аби попередити це небезпечне захворювання. Проходитимуть вони у медичному центрі «Дельта Мед», що на вул. Караджича, 29б. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник Благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи», громадський діяч Ігор Васюник.

У своєму повідомленні він наголошує, що рак грудей – найбільш поширений вид раку серед жінок.

«На жаль, смертність серед жінок в Україні одна з найвищих. За статистикою, у Львівській області щодня від раку грудей помирає одна жінка. Причина – відсутність культури профілактичного обстеження. Якщо виявити недугу на ранній, початковій стадії – то шанс одужати зростає до 95%. Якщо на пізній, останній стадії – лише 5% шансу на життя», – зазначає Ігор Васюник.

Зазначимо, медичний центр «Дельта Мед» за підтримки Благодійного Фонду Гуманітарні ініціативи Ігора Васюника дають можливість відвідати безкоштовні консультації для жінок в найкращих лікарів Львова.

Дні безкоштовних консультацій:

22 жовтня – з 10:00 – до 19:00

19, 26 жовтня – з 10:00 – до 16:00

Прийом на обстеження за попереднім записом: тел: +38 (073) 740-3-740, +38 (097) 740-4-740.

Нагадаємо, з 7 по 20 жовтня триватиме акція «Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок» на Львівщині. Відтак мешканок області закликають пройти безкоштовні скринінгові обстеження, аби попередити ці онкозахворювання.