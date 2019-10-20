На Мостищині «Мерседес» збив іноземного туриста

Вчора,19 жовтня, близько 23.20 в Мостиському районі «Мерседес», збив 30-річного іноземного туриста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталась у Мостиському районі на автодорозі Львів – Шегині між селом Берегове та містом Судова Вишня.

Як встановили поліцейські, 30-річний водій «Мерседеса» з Мостиського району, наїхав на пішохода, 30-річного іноземця, який прибув в Україну з туристичною метою.

Чоловіка госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.