Зарплати вчителям не піднімуть, – бюджетний комітет ВР

Бюджетний комітет Верховної ради відхилив пропозиції освітнього комітету, щодо збільшення на 5,1 млрд грн видатків на оплату праці педагогів, повідомила членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун, передає ZN.

«Ці гроші мали скеровуватись у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі», – зазначила Інна Совсун

За її словами, подані правки до законопроекту передбачали зростання зарплати для вчителів до рівня від 10 до 18 тисяч гривень.

«Також вчора ми почули заяву від профільного міністра про те, що збільшення заробітних плат педагогам має покриватись за рахунок місцевих бюджетів. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу щодо вирішення питання з оплатою праці вчителів у уряду та моно більшості», – додала депутатка.

Ірина Совсун також зазначила, що це буде однією з причин, чому фракція «Голос» може не підтримати проект бюджету на 2020 рік.

Проект бюджету не передбачає підвищення зарплат вчителям.Бюджетний комітет відхилив пропозиції освітнього комітету… Gepostet von Inna Sovsun am Freitag, 18. Oktober 2019

Нагадаємо, що ще будучи кандидатом в президенти Володимир Зеленський заявив, що українським вчителям можна підняти зарплатню до 4 тисяч доларів і на це потрібно «лише 200 мільйонів доларів на рік». Тоді кандидата висміяли щонайменше за невірний підрахунок, адже в Україні приблизно 0,5 млн педагогів. Згодом відео видалили, а про підвищення зарплат вчителям у Зеленського більше не згадували.

Раніше Львівський портал писав, що влітку Кабмін ухвалив низку рішень, які дозволяють системно підвищити зарплати освітянам і виправити диспропорції, які стосувалися окремих категорій викладачів, які не отримували надбавок і підвищень. Зокрема йде мова про збільшення з січня 2020 року вчительських зарплат до 70%.