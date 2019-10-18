У Садового узаконили скандальну багатоповерхівку на Масарика

Виконавчий комітет міської ради Львова видав ТзОВ «Розвиток нерухомості» містобудівні умови та обмеження на вже збудований 14-поверховий житловий будинок на вул. Струмок – Масарика, 7. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 18 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію на цю багатоповерхівку ще у 2014 році видав департамент містобудування Львівської міськради, втім Верховний суд їх скасував.

Як пояснила директорка юридичного департаменту мерії Гелена Пайонкевич, таку документацію ТзОВ «Розвиток нерухомості» мав би затвердити безпосередньо виконавчий комітет, що і стало однією з причин скасування містобудівних умов і обмежень у судовому порядку.

«Друга причина – це те, що в містобудівних умовах і обмеженнях не вказані відстані до садочка, який знаходиться поруч, не обґрунтована відповідність до санітарних норм і правил. Третя причина – це проблеми з зонінгом. У 2014 році у Генплані міста ця зона належала до зони багатоповерхової житлової забудови. А вже у 2016-му, після початку будівництва, міська рада затвердила зонінг, у якому визначила цю ділянку як зону дитячих дошкільних закладів. Тобто це було або помилково, або з якихось інших причин. Я так розумію, що замовник містобудівної документації не вказав, що там уже є виділена земельна ділянка», – розповіла Гелена Пайонкевич.

На засідання виконавчого комітету прийшла директорка садка №167 Ольга Когут, яка стала на захист забудовника. Жінка зауважила, що до будівництва багатоповерхівки на ділянці було звалище, тож компанія навела там лад. Також Ольга Когут відзначила, що ТзОВ «Розвиток нерухомості» долучався до проведення ремонтів у дитсадку.

Під час обговорення виступали й мешканці 14-поверхівки, які скаржились на те, що будинок ніяк не введуть в експлуатацію. Через це вони не можуть оформити право власності на квартири у вже давно зведеному будинку.

Своєю чергою активісти ГО «Народна дія Львів» заявляють: будівництво житла, на яке були скасовані містобудівні умови, є протиправним. Більше того, за їхніми словами, довкола будинку не може проїхати пожежна техніка, а газова труба пролягає практично впритул до огорожі дитсадка.

Після жвавої дискусії члени виконавчого комітету таки затвердили ТзОВ «Розвиток нерухомості» містобудівні умови та обмеження на зведення багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Струмок – Масарика, 7. Всі будівельні характеристики залишились такими, якими були прописані у 2014 році.

Зазначимо, спочатку «Розвиток нерухомості» збирався будувати житло на вул. Озаркевича, 4, на місці лічниці Андрея Шептицького. Втім після скандалу з УГКЦ та місцевими жителями міська рада Львова взамін виділила підприємству ділянку на вул. Струмок – Масарика, 7.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Розвиток нерухомості» існує з 2008 року, зареєстроване на просп. Чорновола, 67-Г.

Власницею підприємства є львів’янка Катерина Бобко. Також частку у ТзОВ «Розвиток нерухомості» має «Інтергалбудінвест».

Як повідомляв Львівський портал, багатоповерхівку на вул. Масарика – Струмок будувала компанія «Інтергалбуд». Навесні 2018 року мерія затвердила детальний план території, обмеженої вул. Варшавською, вул. Панча, вул. Масарика, вул. Струмок, залишивши «білою плямою» на генплані цей будинок.

Фото: ЛУН