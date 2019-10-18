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Чому небезпечно повністю відмовлятися від цукру?

Ольга Денисяка

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Багато дієтологів рекомендують відмовитися від продуктів, які містять цукор, щоб схуднути. Однак, це може мати і побічні ефекти, повідомляє Ukrhealth.

 

За словами лікаря-дієтолога Олени Толоконникової, якщо ми повністю виключимо солодке з раціону, наша фігура безумовно стане більш стрункою. Однак такі зміни можуть спровокувати інші проблеми і навіть захворювання.

Так, наприклад, люди, котрі повністю відмовилися від цукру частіше страждають артритом і тромбозом. Крім того, відсутність солодощів в раціоні може привести до погіршення роботи головного мозку, а з віком навіть до проблем з пам’яттю. Також відмова від цукру сприяє виникненню захворювань печінки і селезінки. Не можна забувати і про наш настрій.

«Продукти, у складі яких є цукор, сприяють виробленню гормону радості, тому той, хто харчується виключно здоровою їжею, більш схильний до стресів і депресій», – пише портал «Аргументи і Факти».

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