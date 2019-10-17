Як у Львові відзначатимуть 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля та вшануватимуть пам’ять Митрополита Андрея

Упродовж двох місяців — жовтня-листопада у Львові проведуть низку релігійних, освітніх, культурних, спортивних й екскурсійних заходів, присвячених 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля та вшанування Праведного Митрополита Андрея Шептицького (75-ті роковини його відходу до вічності). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До заходів долучені і культурні установи Львова — бібліотеки, Центр Довженка, палац Хоткевича. У бібліотеці Франкового вишу планують організувати перші академічні читання про Митрополита Андрея Шептицького. Також у вишах буде і низка інших ініціатив, присвячених Митрополиту. В жовтні-листопаді буде проведено серію тематичних уроків, бесід, круглих столів у наших навчальних закладах, відкриття різних виставок, конкурсів. Крім того, буде проведена низка спортивних заходів, і одним із центральних — футбольний турнір — кубок Шептицького серед духовенства.

А вже 1 листопада з 07.00 до 22.00 год. Собор Святого Юра буде відкритий для усіх прочан, які бажатимуть звершити прощу до гробу Праведного Митрополита Андрея. Також у цей час буде розміщена експозиція особистих речей Митрополита.

«1 листопада буде чудова нагода прийти до гробу Праведного Митрополита і подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути в нашому місті, яке дало потужний поштовх і національній свідомості, і духовно-патріотичному налаштуванні. Це буде День прослави і День подяки за його особисту участь у нашому житті», — розповів отець капелан Львівської міської ради, керівник прес-служби Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра отець Павло Дроздяк.

Відтак 1 листопада передбачена така програма:

10.00 — Архиєрейська Божественна Літургія

07.00−22.00 — експозиція особистих речей Митрополита Андрея

13.00 — 18.00 — музичний голос прослави у виконанні хорів та оркестрів Львова

15.00 — пам’ятний передзвін у всіх храмах Львова і Львівської Архиєпархії

19.00 — свічка пам’яті на площі Святого Юра — перед пам’ятником Митрополитові.

Своєю чергою, голова громадської ради «Святий Юр» Валерій Калинюк закликав львів’ян відвідати гріб Митрополита Андрея і віддати йому шану 1 листопада цього року.

«Я всіх закликаю відвідати гріб Митрополита Андрея і віддати йому шану 1 листопада цього року, і завжди пам’ятати про нього. Бо інформаційний прорив про нього в Україні відбувся після того, як у Львові спорудили пам’яник митрополиту Андрею», — акцентував він.

Фото: ЛМР