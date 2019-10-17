На Науковій затримали п’яного дебошира, який стріляв із пістолета

У середу, 16 жовтня, на вул. Науковій затримали 23-річного жовківчанина, який порушував громадський порядок, погрожував охоронцю гуртожитку і при цьому встиг вистрілити з пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції та працівники інших підрозділів. Зловмисником виявився 23-річний жовківчанин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Охоронець гуртожитку, 47-річний львів’янин, з яким у зловмисника виник конфлікт, не постраждав.

Зброю правоохоронці вилучили і скерували на експертне дослідження. Дебошира затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 жовтня у Львові спіймали ще одного п’яного дебошира зі зброєю. Інцидент стався на Сихові, де в одному з торгових центрів чоловік погрожував пістолетом продавчині квітів.