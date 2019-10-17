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На Сихові п’яний чоловік погрожував пістолетом продавчині квітів

Наталя Дуляба

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У середу, 16 жовтня, в торговому центрі на Сихові 44-річний нетверезий львів’янин погрожував зброєю продавчині квітів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали о 13:15 год., після чого відразу виїхали на місце події.

З’ясувалось, що в торговому центрі між 44-річним львів’янином та 40-річною жінкою, котра продавала квіти, виник конфлікт. Під час нього нетверезий чоловік почав погрожувати їй фізичною розправою та предметом, схожим на пістолет.

За попередніми даними, чоловік мав при собі пневматичний пістолет. Його правоохоронці вилучили і скерували на експертне дослідження. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування.

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