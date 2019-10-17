Global Teacher Prize Ukraine: найінноваційнішою вчителькою України стала львів’янка Анна Величко

Напередодні професійного свята працівників освіти, в рамках національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка відбулася 5 жовтня, Microsoft відзначив найінноваційнішого вчителя України. Цього року кращим вчителем-новатором стала вчителька комп’ютерних наук зі Львова Анна Величко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії Microsoft.

Переможниця проєкту, Анна Величко, ініціювала створення тренінгового центру для вчителів, щоб ділитися надбаними знаннями. За час його роботи проведено більше 50 тренінгів для освітян. Також Анею створено близько 300 уроків з використанням Minecraft: education edition. Ці уроки дають дітям базове розуміння фізичних явищ, хімічних реакцій, механічних процесів.

«Я використовую хмарні технології від Microsoft, адже світ поступово переходить в епоху діджиталізації. Важливо вчити дітей і дорослих бути мобільними. На мою думку, під час уроків у школі повинні впроваджуватися сучасні технології. Із допомогою геймінгу інформація засвоюється миттєво»,– зазначила Анна Величко.

Згідно з американським дослідженням Brain Points, з допомогою геймінгу підлітки мають змогу: навчатися на помилках, візуалізувати ріст і прогрес у реальному часі (з допомогою ігрових елементів), отримувати зовнішні нагороди, які сприяють мотивації.

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів. Вона має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію в 2017 році заснувала ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

Зазначимо, цьогоріч четверо педагогів зі Львова пройшли у півфінал Global Teacher Prize Ukraine та потрапили у ТОП-50 кращих вчителів України. Але у фінал національної премії вдалось пройти учительці початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. М. Конопницької м. Львів Олені Гальвіцькій. Найкращим вчителем стала Наталя Кідалова з міста Мелітополя Запорізької області.