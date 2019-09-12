SkyUp відкрила продаж авіаквитків зі Львова в ОАЕ

Сьогодні, 12 вересня, українська лоукост-авіакомпанія SkyUp офіційно оголосила про відкриття нового напрямку зі Львова в Шарджу, який стає першим рейсом з львівського летовища в далекі та сонячні Об’єднані Арабські Емірати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту «Львів».

«Літо триватиме! Ми розпочинаємо продаж квитків до сонячних ОАЕ на крилах SkyUp Airlines», – йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Виконання рейсу розпочнеться з 26 жовтня 2019 року. Він буде відбуватися у середу та суботу.

Квитки вже у продажу на сайті перевізника: Львів – Шарджа від 3 220 грн та Шарджа-Львів від 3 215 грн.

Нагадаємо, у кінці липня авіакомпанія SkyUp оголосила про початок польотів в ДП «МА Львів ім. Данила Галицького». Спочатку було повідомлено про рейс у Харків та Київ. Згодом – у Прагу.