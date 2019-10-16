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Молочні продукти, картопля та інші овочі: скільки кілограмів за рік з’їдає мешканець Львівщини?

Наталя Дуляба

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У раціоні мешканців Львівщини переважають молочні продукти, яйця, картопля та інші овочі. Натомість жителі суттєво менше їдять м’яса, ягід і риби. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

 

Одна львівська сім’я на продукти харчування в середньому витрачає 54% свого бюджету. При цьому на перших місцях її раціону є молоко та молочні продукти – 205 кг на одну особу на рік, картопля – 180 кг на одну особу на рік, інші овочі та баштанні – 165 кг на одну особу за рік.

Суттєво менше мешканець Львівщини споживає м’яса та м’ясних продуктів – 50 кг на рік, а риби – всього лише 9 кг на рік.

Щодо фруктів і ягід, то протягом року людина з’їдає 55 кг, хліба і хлібобулочних виробів – 93 кг, а також 275 яєць. Також за рік житель Львівської області встигає з’їсти 31 кг цукру і 13 кг олії.

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Енергетична цінність середньодобового раціону у 2018 році становить 2935 кКал, тоді як загальноукраїнський показник – 2978 кКал.

«Відносно 2017 року на Львівщині суттєво зросло споживання плодів та ягід (на 12,1%), овочів (на 6,1%), а також яєць, цукру, олії, риби. Водночас менше мешканці їдять м’яса, молока, хлібних продуктів, картоплі», – зазначають у Головному управлінні статистики Львівщини.

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