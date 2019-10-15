У Львові водій «Хюндай» збив 23-річну дівчину

Вчора, 14 жовтня, близько 18.15 на вулиці Луганській у Львові водій автомобіля «Hyundai Accent» збив 23-річну львів’янку. Дівчину госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Hyundai Accent», 33-річний львів’янин, збив мешканку Львова віком 23 роки. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом плеча та була госпіталізована.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.