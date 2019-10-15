У Львові водій «Хюндай» збив 23-річну дівчину

Вчора, 14 жовтня, близько 18.15 на вулиці Луганській у Львові водій автомобіля «Hyundai Accent» збив 23-річну львів’янку. Дівчину госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Hyundai Accent», 33-річний львів’янин, збив мешканку Львова віком 23 роки. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом плеча та була госпіталізована.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Ольга Денисяка