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У Львові майже 100 будинків залишились на три дні без гарячої води: адреси

Ольга Денисяка

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Від сьогодні, 15 вересня, до 18 вересня, у Львові мешканці майже 100 будинків залишились без гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

 

Зокрема через реконструкцію теплової мережі від ТЦ «Північна», призупинено подачу гарячої води до будинків на вулицях:

– Мазепи, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35;

– Миколайчука, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40;

– Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56;

– Тичини, 12, 14, 18;

– Селянська, 12;

– Лінкольна, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57;

– Льняна, 9, 15;

– Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;

– Ленона, 25, 27, 33;

– Плугова, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14;

– Студинського, 4, 6, 12;

– Розточчя, 168;

Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 18 жовтня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Курманська, 19 і вул. Тернопільська, 8 через ремонт внутрішньобудинкої мережі. Роботи виконують балансоутримувачі.

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