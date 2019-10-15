На Львівщині завершили ремонт дороги Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі

У Золочівському районі завершено роботи з ремонту окремої ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140703 Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як повідомляється, підрядною організацією ТзОВ «Дрог-Буд Україна» відновлено асфальтобетонне покриття на автомобільній дорозі С140703 Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі між населеними пунктами с. Вороняки – с. Ремезівці протяжністю близько 1,1 км.

Роботи виконувалися за рахунок коштів обласного бюджету.

Фото: ЛОДА