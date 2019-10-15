На Львівщині затримали двох водіїв, які вчинили смертельні ДТП

Правоохоронці затримали двох водіїв, які 13 та 14 жовтня на Львівщині, порушили правила дорожнього руху, внаслідок чого загинули пішохід та пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівського області.

Так, 13 жовтня близько 12.30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Чучмани, Буського району водій автомобіля «Форд», 28-річний житель Полтавської області скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 39-річний мешканець Буського району помер на місці події.

Інша автопригода сталася 14 жовтня близько 16.00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Деревач, Пустомитівського району. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ЗАЗ 11030», 31-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Від отриманих травм на місці події загинув пасажир автомобіля, 34-річний львів’янин.

Обох водіїв поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, тривають досудові розслідування.