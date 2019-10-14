Позашляховик насмерть збив чоловіка на пішохідному переході

У Буському районі 28-річний чоловік на автомобілі «Форд-Куга» насмерть збив 39-річного чоловіка на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, ДТП сталася 13 жовтня близько 12:30 год. на автодорозі «Київ – Чоп» біля с. Чучмани Буського району.

Водій автомобіля «Форд-Куга», мешканець м. Кременчук Полтавської області, здійснив наїзд на пішохода, місцевого мешканця, який переходив автодорогу в межах пішохідного переходу.

В наслідок ДТП пішохід помер місці події. Обставини події встановлюються.