До 8 років тюрми «світить» 44-річному мешканцю Львівщини, який напідпитку підрізав знайомого

У вересні до Яворівського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44-річного місцевого мешканця, який наніс ножове поранення знайомому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався на початку серпня цього року у місті Яворів.

«Встановлено, що чоловік напідпитку завдав кілька ударів ножем у грудну клітку 21-річному знайомому, спричинивши проникаюче та інші поранення, що належать до категорії тяжких. З’ясувалось, що причиною такого вчинку став раптовий конфлікт», – йдеться у повідомленні.

Враховуючи те, що фігурант визнав свою вину, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.