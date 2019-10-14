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На Львівщині прогнозують до 25 градусів тепла

Наталя Дуляба

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У вівторок, 15 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу, суху погоду, а також ранковий туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +25°С. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м.

Вітер змінний, 3-8 м/с. Сонячно, без опадів.

«Атмосферний тиск  падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться», – додають синоптики.

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