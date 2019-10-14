Медики розповіли, чому варто відмовитися від чаю з цукром

Чай слід пити без додавання цукру. Медики вважають, що звичка регулярно вживати підсолоджений чай шкодить метаболічним процесам, провокує ожиріння і низку інших захворювань. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Чай з цукром дієтологи вважають ворогом стрункої фігури. Справа в тому, що засвоєння швидких вуглеводів з гарячою рідиною відбувається найшвидше, що провокує зростання рівня глюкози в крові.

Звичка пити чай з цукром та й ще класти в напій три-чотири ложки сприяє розвитку резистентності до інсуліну, внаслідок чого може розвинутися діабет другого типу. Некорисна така кількість цукру і для зубів.

Крім того, цукор в чаї (чорному) перешкоджає засвоєнню організмом вітаміну В1, необхідного для нормальної діяльності нервової системи.

Вчені відзначають, що регулярне вживання більше двох ложок цукру може довести навіть до хвороби Альцгеймера. Дослідження показало, що у любителів надмірно солодкого напою ризики отримати недоумство на 54% більші, ніж у інших.

Відтак медики назвали три причини, які мотивують відмовитися вію чаю з цукром:

по-перше, у вас зі зрозумілих причин стабілізується вага;

по-друге, удвічі ефективніше буде працювати кишечник, оскільки прискориться метаболізм;

по-третє, помітно покращиться стан шкіри: зникнуть вугрі і прищі.

Додамо також, що цукор посилює глікацію – процес, при якому надлишки молекул глюкози прикріплюються до колагену і пошкоджують його. Саме цей процес прискорює старіння шкіри, сприяє утворенню зморшок, порушує пігментацію. А відмова від цукру робить шкіру гладкою і сяючою.