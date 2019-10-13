ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують у Гарнізонний храм на спільну молитву за українських захисників

Вероніка Рой

|

Завтра, 14 жовтня, у День захисника львів’ян та гостей запрошують у Гарнізонний храм свв. Апп. Петра і Павла на спільну молитву за Україну та її військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Об 11.00, у храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ відбудеться Богослужіння за Україну та всіх її захисників. Такі ж Богослужіння відбуватимуться у храмах області впродовж усього 14 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що храм святих апостолів Петра і Павла розташований на вул. Театральній, 11.

До спільної  молитви за українських воїнів запрошують долучитись усіх небайдужих, військовослужбовців, духівництво.

З програмою відзначення Дня захисника Україні у Львові, можна ознайомитися тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...