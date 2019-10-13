Львів’ян запрошують у Гарнізонний храм на спільну молитву за українських захисників

Завтра, 14 жовтня, у День захисника львів’ян та гостей запрошують у Гарнізонний храм свв. Апп. Петра і Павла на спільну молитву за Україну та її військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Об 11.00, у храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ відбудеться Богослужіння за Україну та всіх її захисників. Такі ж Богослужіння відбуватимуться у храмах області впродовж усього 14 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що храм святих апостолів Петра і Павла розташований на вул. Театральній, 11.

До спільної молитви за українських воїнів запрошують долучитись усіх небайдужих, військовослужбовців, духівництво.

З програмою відзначення Дня захисника Україні у Львові, можна ознайомитися тут.