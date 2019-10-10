Як у Львові відзначатимуть День захисника України. Програма

Вже у цей понеділок, 14 жовтня, Україна відзначатиме День захисника та 77-му річницю створення Української повстанської армії. Відтак у Львові та області проведуть низку тематичних заходів. Про програму відзначення інформує пресслужба Львівської ОДА.

Так, о 9.00 год., у суботу, 14 жовтня, до меморіалу невідомому вояку УПА, поруч із Личаківським кладовищем, представники влади та громадськості покладуть квіти. Відбудеться проведення чину перепоховання воїнів УПА.

Опісля, учасники заходу вирушать на 67 та 76 поле на Личакові, де, зокрема, поховані борці за незалежність України: Герої АТО/ООС та Небесної Сотні. Там присутні покладуть квіти та запалять лампадки.

На 76 полі відбудеться панахида за загиблими та проходження Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У той же день, об 11.00 год., у храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ відбудеться Богослужіння за Україну та всіх її захисників. Такі ж Богослужіння відбуватимуться у храмах області впродовж усього 14 жовтня.

О 13 год. відбудеться складання урочистої клятви ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут на площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.

На площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку о 13:45 год. відбудеться показовий виступ Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також на цьому ж місці о 14 год. можна буде побачити бойовий гопак у виконанні учнів Школи Бойового Гопака «Шаблезуб»

Крім цього, львів’ян запрошують о 14 год. на День відкритих дверей у комунальному закладі Львівської обласної ради «Будинок воїна». Показ тематичних виставок.