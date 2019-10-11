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У Буську четверо людей отруїлися чадним газом. Серед них – троє дітей

Вероніка Рой

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Вчора, 10 жовтня, у місті Буськ четверо людей через отруєння чадним газом потрапили до лікарні. Серед постраждалих – троє дітей. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Згідно із повідомленням, близько 10:45 год. у приватному будинку отруїлися чадним газом чотири особи, із них троє дітей віком 8 і 4 роки, а також немовля 2019 року народження.

«Потерпілі у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Буську ЦРЛ, в подальшому переведені у лікувальні заклади м. Львова. Опалення будинку здійснюється пічкою на твердому паливі. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні департаменту.

Додамо, від початку 2019 року у Львові через отруєння чадним газом постраждала майже сотня людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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