Отруєння чадним газом: із початку року у Львові постраждала майже сотня людей

У Львові з початку року сталося 46 випадків отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому зазначається, що внаслідок цього постраждали 99 людей (з них 29 дітей), з яких 8 – загинули.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, і не легковажити своїм здоров’ям та життям.

Фахівці наголошують: основна вимога, щоб не сталося біди, – це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення, – через вікно, двері і вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то в приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.