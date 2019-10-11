Посадили під домашній арешт водія вантажівки, який вчинив смертельну ДТП біля Львова

На час досудового розслідування, посадили під домашній арешт водія вантажівки, який 4 жовтня, неподалік села Зимна Вода Пустомитівського району Львівщини, зіткнувся з маршруткою. Внаслідок ДТП один постраждалий помер в лікарні, ще одинадцятеро були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, зіткнення сталось 4 жовтня близько 16.25 неподалік села Зимна Вода на автодорозі «Львів – Шегині».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «МАЗ», 36-річний житель Львова, зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ», що їхав зі Львова до Городка, під керуванням 49-річного мешканця Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП 56-річний житель міста Городок, від отриманих травм помер у лікарні. Водій та десятеро пасажирів автобуса віком від 21 до 80 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Водію вантажівки «МАЗ» поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За рішенням суду чоловіку обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт з 20.00 до 8.00. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція