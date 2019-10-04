Біля Львова зіткнулась вантажівка та маршрутка: одна людина загинула

Сьогодні, 4 жовтня, близько 16:30 біля с. Конопиця, що у Пустомитівському районі Львівщини, зіткнулися МАЗ та рейсова маршрутка. Внаслідок аварії загинула одна людина. Цю інформацію Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, на місце події виїхали слідчі. Про кількість постраждалих наразі невідомо.

Водночас, координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич повідомляє, що у результаті аварії постраждали 9 людей.

Інформація буде доповнюватися…

Фото: Ігоря Зінкевича