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До 4 років тюрми засудили львів’янина, котрий пограбував музичну школу та Перемишлянську РДА

Вероніка Рой

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Перемишлянський районний суд засудив до чотирьох років тюрми мешканця Львова, який пограбував музичну школу, Перемишлянську РДА та місцеве відділення Фонду соціального страхування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, правопорушення зловмисник зробив у вересні 2016 року, у серпні 2017 та у квітні 2018 року.

«Встановлено, що зловмисник проник у загальноосвітнюу музичну школи у Бібрці, у Перемишлянську РДА та місцеве відділення Фонду соціального страхування, звідки викрав майна (зокрема оргтехніки) на суму майже 119 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Під час досудового розслідування та судового розгляду фігурант зізнався у скоєному та повністю визнав свою вину. Враховуючи це, Перемишлянський районний суд визнав особу винною та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений не оскаржував вирок у апеляційному порядку.

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