До 4 років тюрми засудили львів’янина, котрий пограбував музичну школу та Перемишлянську РДА

Перемишлянський районний суд засудив до чотирьох років тюрми мешканця Львова, який пограбував музичну школу, Перемишлянську РДА та місцеве відділення Фонду соціального страхування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, правопорушення зловмисник зробив у вересні 2016 року, у серпні 2017 та у квітні 2018 року.

«Встановлено, що зловмисник проник у загальноосвітнюу музичну школи у Бібрці, у Перемишлянську РДА та місцеве відділення Фонду соціального страхування, звідки викрав майна (зокрема оргтехніки) на суму майже 119 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Під час досудового розслідування та судового розгляду фігурант зізнався у скоєному та повністю визнав свою вину. Враховуючи це, Перемишлянський районний суд визнав особу винною та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений не оскаржував вирок у апеляційному порядку.