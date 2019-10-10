У мерії пропонують летовищу закупити прилади для відлякування птахів

Спільно з керівництвом львівського летовища та компаніями, які здійснюють вивезення ТПВ у Львові, буде врегульовано питання безпеки функціонування аеропорту і скупчення птахів, котрі можуть завдавати шкоди якісній роботі летовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив на необхідності затуплення летовищем сучасного обладнання, яке відлякує птахів.

«Ми вже це питання проговорили з керівником аеропорту, ми переговорили з компаніями, які ведуть свою діяльність в ореолі 2−3 км. Важливо, щоб мінімізувати ризики, бо будь-яка птаха, яка злітає з будинку, може стати причиною аварійної ситуації для літака. Міська перевантажувальна станція знаходиться на віддалі 2,5 км, там є щоденна і якісна робота, проблем там нема. Є компанія «АВЕ», яка має свою перевантажувальну станцію, ми вже разів 7 переносили їм термін. Вони повинні свою перевантажувальну станцію розмістити на території області, бо вони обслуговують навколишні містечка. Там має бути порядок і там не повинно бути жодних птахів. Якщо вони цього будуть дотримуватись, то ми мінімізуємо будь-які ризики. Важливо також, щоб летовище закупило сучасне обладнання, щоб вони закупили прилади, які відлякують тварин, бо сьогодні в світі створені прекрасні ноу-хау, які треба впроваджувати у Львові. Коли директор аеропорту вийде з відпустки, ми проведемо робочу нараду і все це фіналізуємо. Якщо буде потрібна експертна чи фінансова підтримка з боку міста, ми допоможемо. Я вже сьогодні хочу звернутись до усіх, хто може порадити найбільш сучасні засоби, які можна застосовувати на летовищах для відлякування птахів – подайте цю інформацію, щоб летовище володіло найбільш сучасним обладнанням», – наголосив він.

Раніше Львівський портал писав про те, що через сміттєву станцію під аеропортом «Львів» різко зросла кількість зіткнень птахів із літаками. Так, Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в серпні 2019 року зафіксувало 9 випадків зіткнень птахів із літаками українських та іноземних авіакомпаній. При цьому 8 із 9 небезпечних випадків сталися на авіаррейсах до Львова або зі Львова.