За перший тиждень жовтня на Львівщині на ГРВІ захворіли понад сім тисяч людей

У перший тиждень жовтня з 30 вересня по 6 жовтня у Львівській в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 7 400 осіб. Про це інформує Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

«Інтенсивний показник захворюваності становить 294,7 при епідемічному порозі 439,6. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,9% (захворіло дітей до 17років – 4 505 особи)», – йдеться у повідомленні лабораторного центру.

Протягом 40 тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 108 осіб, у тому числі 63 дітей віком до 17 років.

У місті Львові за цей же період захворіло 2 181 особа, інтенсивний показник 283,6. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 52,6%.

У лабораторному центрі наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація. Адже одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. В

«Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і в першу чергу треба щепитися особам з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком понад 65 років, особам, які перебувають у закладах тривалого догляду, дітям, віком 6 міс. – 5 років, персоналу медичних закладів, вагітним», – зазначають фахівці.

Для епідсезону 2019-2020 року в Україні очікується наявність двох вакцин від грипу: виробництва Франції (Санофі Пастер) та Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

Про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, можна дізнатися за посиланням. Нагадаємо, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть чотири штами грипу.