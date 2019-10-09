Судитимуть мешканця Львівщини, котрий вбив дідуся, а потім пограбував його

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Львівщини, який вбив пенсіонера, а потім викрав його майно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Мова йде про інцидент стався 20 липня 2019 року у с. Долиняни на Городоччині.

«Встановлено, що зловмисник напідпитку допомагав 72-річному чоловіку по господарству. Проте, під час раптового конфлікту, завдав йому декілька смертельних ударів металевим предметом по голові. Після цього, завантажив у авто пенсіонера дві газонокосарки та велосипед і утік. Крім цього, з’ясувалось, що фігурант 19 березня 2019 року проник у сусідське помешкання та викрав спиртне», – зазначають у прокуратурі.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 7 до 15 позбавлення волі.