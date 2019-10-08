У п’ятницю у Львові відбудеться перший Конгресу культури «Перехід 1989»

Цього тижня у Львові вперше проведуть масштабну подію для українського інтелектуального та мистецького середовища – Конгрес культури «Перехід 1989». Він присвячений аналізу культурного досвіду України та Європи за останні 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Культура, наука, освіта – пріоритетні напрямки розвитку міста. Міжнародна організація ЮНЕСКО ще у 1998 році визнала архітектуру Львова, а також його політичну та торгівельну роль, та внесла до світової спадщини. У грудні 2015 року Львів також увійшов до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, здобувши титул «Місто літератури ЮНЕСКО». Цей статус означає розвиток літературного туризму, нові можливості співпраці, це велика кількість цікавих літературних подій, які досі не відбувалися», – зазначив директор Львівського конференц-бюро Андрій Павлів.

Перший Конгрес буде присвячений аналізу культурного досвіду України та Європи за останні 30 років.. Захід відкриють Оксана Забужко від України та відома хорватська авторка Славенка Дракуліч; на закритті буде можливість послухати виступ Віталія Портникова.

Теми до обговорення: культурні трансформації після Берлінського муру, «мури» нової Європи, як міряти культуру, культурні стратегії, культурні політики міста та ін. Учасники дискусій — відомі письменники, мистецтвознавці, соціологи, редактори, куратори тощо з України, Польщі, Естонії, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Бельгії, Канади, Ізраїля. Серед них: Боґуміла Бердиховська, Катерина Ботанова, Павло Гудімов, Манфред Віхманн, Михайло Рашковецький, Єжи Онух, Оля Гнатюк, Юлія Федів, Володимир Шейко, Олена Стяжкіна, Кшиштоф Май, Олександра Коваль, Лейла Ґачаніча.

У мистецькій програмі: триєнале сучасного мистецтва «Український Зріз», проєкт «Обабіч», концерт гурту «Жадан і Собаки», виставка Let’s Talk About Modernity. 24 H extended на «Фабриці Повидла», інші події. Виставка «Обабіч» уже стартувала у просторі Lem Station.

Більше про Конгрес культури за посиланням та на Fаcebook сторінці.