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Правоохоронці впіймали 16-річного хлопця, який скоїв п'ять крадіжок

Соломія Головіна

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У Жидачеві правоохоронні органи викрили 16-річний місцевого мешканця, причетного до п’яти крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, у Жидачівське відділення поліції 7 жовтня звернувся 39-річний власник станції технічного обслуговування. Він повідомив, що з приміщення автосервісу було викрадено електрозварювальний апарат, вартістю 5 300 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 16-річний місцевий мешканець, який, зірвавши навісний замок, проник у приміщення СТО.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Також було встановлено, що юнак причетний до скоєння щонайменше ще чотирьох крадіжок. Речові докази у нього вилучено.

Проводиться досудове розслідування.

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