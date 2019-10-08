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Львів’ян кличуть на екскурсії Митрополичими садами і хорами Собору святого Юра

Вероніка Рой

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Львів’ян у жовтні запрошують відвідати екскурсії Митрополичими садами і хорами Собору святого Юра. Всього заплановано 8 екскурсій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповідають у БО «Фундація духовного відродження», під час екскурсії Митрополичими садами можна буде пройтися мальовничими садами, поглянути на панораму «старого міста», побувати на місці, звідки правдоподібно була намальована відома панорама Гогенберґа (перша відоме зображення Львова),

«Ви зможете відвідати місця, де перебували такі визначні постаті, як митрополит Андрей Шептицький, Патріарх Йосиф Сліпий, Святий Папа Іван Павло II», — мовиться у повідомленні.

Екскурсії Митрополичими садами відбудуться 12, 13, 26 та 27 жовтня. Початок — о 17.00 та о 18.00. Екскурсії платні. Участь в екскурсії можуть взяти від 5 до 10 людей, тривалість — 1 година. Для участі потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

Під час екскурсії хорами Собору святого Юра можна відчути красу барокового інтер’єру храму з висоти хорів, побачити ікону Тайної Вечері, що розташована у святилищі храму (єдине місце, звідки можна побачити цю ікону).

«Також можна дізнатись історію Теребовлянської Чудотворної ікони та історію підпільної церкви і побачити місце, звідки було проголошено псевдособор про ліквідацію УГКЦ, споглядати зблизька скульптури відомих митців, таких як: Йоан Георгій Пінзель, Лука Долинський та Юрій Радивілівський», — зазначають організатори.

Екскурсії хорами Собору святого Юра заплановані на 5, 6, 19 та 20 жовтня. У суботу початок буде о 19.45, а в неділю — о 19.00. Тривалість екскурсії — 1 година. Екскурсії платні. Долучитись до екскурсії можуть від 5 до 10 людей. Для участі також потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

Усі кошти, виручені від екскурсій, Фундація духовного відродження скерує на благочинні проєкти.

Місце зустрічі перед кожною екскурсії — площа святого Юра, 5.

Контактний номер телефону: 097 702 77 17.

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