Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА отримав нову керівницю

Новим керівником департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації стала Юлія Шопська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський підписав відповідне розпорядженнявід 27 вересня про призначення Шопської Юлії Костянтинівни на посаду.

Відтак, новопризначений директор департаменту приступила до виконання обов’язків 4 жовтня 2019 року.

Зазначимо, що сьогодні, 8 жовтня, під час апаратної наради облдержадміністрації відбулось її офіційне представлення.