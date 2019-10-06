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Сьогодні – День вчителя

Андрій Котенський

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Сьогодні, 6 жовтня, українців відзначають День вчителя – професійне свято працівників освіти України. Відзначається щорічно у першу неділю жовтня.

 

Свято вчителів почали відзначати в СРСР з 1965. Офіційно День вчителя був закріплений 1980 року Постановою Президії Верховної Ради Радянського Союзу «Про святкові і пам’ятні дати». В незалежній Україні День працівників освіти встановлено «…на підтримку ініціативи працівників освіти України…» згідно з Указом Президента України № 513/94 «Про День працівників освіти» від 11 вересня 1994 року.

За рішенням ЮНЕСКО Всесвітній день учителів з 1994 року відзначають 5 жовтня. Відповідні зміни дати були прийняті і кількома пострадянськими країнами, зокрема  Азербайджані, Киргизстані, Вірменії. Натомість в Україні, Білорусі, Казахстані, Латвії цей день продовжують відзначати у першу неділю жовтня.

Раніше Львівський портал повідомляв, , міністерка освіти закликає українців долучитися до флешмобу #ДякуюВчителю.

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