ОСТАННІ НОВИНИ

Міністерка освіти закликає українців долучити до флешмобу #ДякуюВчителю

Вероніка Рой

|

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад закликала українців подякувати своїм вихователям, вчителям, майстрам, викладачам, а також розповісти про це в соцмережах у межах флешмобу #ДякуюВчителю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

 

«Просте, щире і справжнє дякую.  Це перше, що спадає мені на думку, коли я згадую своїх вчителів та викладачів.  Коли я, наприклад, згадую свою вчительку української мови та літератури Людмилу Войтюк з Ладижинської загальноосвітньої школи чи свого крутого вчителя історії Якова Гольденберга, який навчав мене в Українському гуманітарному ліцеї в Києві, чи викладача порівняльного конституційного права, а тепер президента Києво-Могилянської академії Андрія Мелешевича», — розповідає Ганна Новосад.

Далі вона зазначає, що «зараз ми надзвичайно мало знаходимо можливостей і часу подякувати тим, хто зробив великий внесок у наше життя, в розвиток наших особистостей і продовжує це робити для наших дітей».

У зв’язку із цим міністр і закликає приєднатись до флешмобу #ДякуюВчителю.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...