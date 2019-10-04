Міністерка освіти закликає українців долучити до флешмобу #ДякуюВчителю

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад закликала українців подякувати своїм вихователям, вчителям, майстрам, викладачам, а також розповісти про це в соцмережах у межах флешмобу #ДякуюВчителю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Просте, щире і справжнє дякую. Це перше, що спадає мені на думку, коли я згадую своїх вчителів та викладачів. Коли я, наприклад, згадую свою вчительку української мови та літератури Людмилу Войтюк з Ладижинської загальноосвітньої школи чи свого крутого вчителя історії Якова Гольденберга, який навчав мене в Українському гуманітарному ліцеї в Києві, чи викладача порівняльного конституційного права, а тепер президента Києво-Могилянської академії Андрія Мелешевича», — розповідає Ганна Новосад.

Далі вона зазначає, що «зараз ми надзвичайно мало знаходимо можливостей і часу подякувати тим, хто зробив великий внесок у наше життя, в розвиток наших особистостей і продовжує це робити для наших дітей».

У зв’язку із цим міністр і закликає приєднатись до флешмобу #ДякуюВчителю.