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На Яворівщині авто з молодими людьми злетіло у кювет

Андрій Котенський

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На Яворівщині власник автомобіля «Хонда» з’їхав в кювет. Постраждало троє людей. Внаслідок ДТП водій та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівщини.

 

За даними відомства, у поліцію 5 жовтня надійшло повідомлення про те, що близько 18.00 неподалік села Старичі Яворівського району сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Хонда Акорд», 26-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП чоловік із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізований у відділення хірургічної реанімації. Також доставлені у лікарню двоє його пасажирів віком 19 та 22 роки.

З’ясовуються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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