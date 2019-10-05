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Зросла кількість постраждалих у ДТП з маршруткою під Львовом. Одна людина померла

Андрій Котенський

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У лікарні перебуває 12 пасажирів маршрутки №140, яка зіткнулася із вантажівкою на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця. Ще один пасажир таки помер від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань надзвичайних ситуацій ЛОДА.

 

За даними відомства, аварія сталася 4 жовтня, близько 16:24, на автодорозі Львів – Шегині, між населеними пунктами Конопниця та Зимна Вода Пустомитівського району.

На дорозі не розминулася вантажівка МАЗ під керуванням 36-річного водія зі Львова, та маршрутка БАЗ, №140 сполученням Городок –Львів під управлінням 49-річного жителя Кротошин.

В результаті ДТП одна особа (пасажир автобуса), загинула та 12 осіб отримали травми різного ступеню важкості і були направлені у лікувальні заклади Львова.

Обставини події з’ясовуються.

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