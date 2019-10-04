Затримали 77-річного львів’янина, який за чаркою зарізав свого знайомого

У Львові судитимуть 77-річного львів’янина, який під час сварки зарізав свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

23 вересня у квартирі в Шевченківському районі Львова між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки зловмисник один раз вдарив ножем в шию свого 66-річного товариша. Від отриманої травми потерпілий помер.

За результатами скоординованої роботи правоохоронних органів та проведених першочергових слідчих (розшукових) дій фігуранту оголошено підозру та за клопотанням сторони обвинувачення обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії.

За вчинене лиходію загрожує до 15 років ув’язнення.