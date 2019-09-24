У Львові 77-річний чоловік під час пиятики вбив гостя

У Львові під час розпивання алкогольних напоїв 77-річнний зарізав свого гостя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, 23 вересня о 22.50 до поліції надійшло повідомлення від 77-річного львів’янина. Пенсіонер повідомив, що повернувшись додому з лісу, виявив у квартирі в калюжі крові тіло невідомого чоловіка без ознак життя. При цьому двері були зачинені на ключ, замки не пошкоджені, тож, мовляв, незрозуміло, як він потрапив у оселю.

Поліцейські встановили, що до вбивства 66-річного чоловіка причетний заявник – господар помешкання. Згодом він розповів, що під час розпивання спиртних напоїв виникла суперечка. Під час конфлікту пенсіонер завдав ножові поранення своєму гостю. Тіло загиблого скероване на судово-медичну експертизу.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.