Розбита дорога Мшанець – Стрілки. ЛОР і ЛОДА влаштували «пінг-понг» зі зверненнями один до одного

Львівська обласна рада під час позачергової сесії 2 жовтня ухвалила звернення до голови Львівської ОДА щодо невідкладного ремонту в Старосамбірському районі дороги Мшанець – Стрілки. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати зазначають, що дорога із протяжністю понад 19 км у вкрай незадовільному стані. А через те, що капітальний ремонт тут був дуже давно, утворилися не просто вибоїни, а суцільні ями.

«Внаслідок загрози людському життю та здоров’ю, збільшення кількості ДТП перевізники відмовляються здійснювати свої рейси. Тривогу викликає й те, що за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню, виникає реальна загроза для життя громадян», – мовиться у зверненні.

При цьому обласні обранці наголошують, що все це сприяє наростанню соціальної напруги серед місцевого населення. Відтак нещодавно місцеві вдалися до радикальних дій і перекрили рух транспорту на дорозі державного значення Львів – Ужгород з вимогою негайно розпочати ремонт дороги.

«Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, звертаємося до вас із проханням про виділення необхідних коштів для того, щоб цього року розпочати роботи з капітального ремонту дороги загального користування місцевого значення Мшанець – Стрілки, а також передбачити кошти на 2020 рік для продовження ремонтних робіт», – наголошують депутати ЛОР у зверненні до голови ЛОДА.

Водночас зауважимо, що сьогодні, 4 жовтня, під час сесійного засідання Старосамбірська районна рада прийняла рішення виділити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту цієї дороги у розмірі 50 тис. грн.

Варто нагадати, що раніше Львівська облдержадміністрація скерувала звернення до Львівської обласної ради та Кабінету Міністрів України із проханням виділити кошти на проведення ремонту дороги С141704 Мшанець – Стрілки, через яку у понеділок, 30 вересня, місцеві мешканці влаштували акцію протесту. За попередніми розрахунками, для ремонту дороги Мшанець – Стрілки, протяжність якої становить близько 19,3 км, потрібно щонайменше 80 мільйонів гривень.

Також додамо, що ще навесні 2019 року місцеві жителі на розбитій дорозі навіть зняли відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.