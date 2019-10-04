Нова ЦВК отримала голову

Центральна виборча комісія обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому. Про це повідомляє УП.

За його кандидатуру проголосували 16 членів комісії на своєму першому засіданні у п’ятницю.

Присутніми були 16 членів з 17. Діденко потрапив до ЦВК по квоті «Слуги народу». Перед цим, він був членом ЦВК по квоті партії «УДАР».

Згідно з повідомленням громадської мережі «Опора» Діденко закінчив Чернівецький національного університету імені Юрія Федьковича, Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, є аспірантом докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ.

В «Опорі» вказують, що у період з 2003 по 2014 рік він працював помічником-консультантом народних депутатів Давида Жванії (в тому числі на платній основі), Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва, Валерія Іщенка (на платній основі).

У 2014 році Діденко став членом Центральної виборчої комісії після того, як член ЦВК Олександр Копиленко написав заяву про звільнення.

Як повідомляв Львівський портал, 4 жовтня Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Із повним списком можна ознайомитися тут.

Фото: Цензор.НЕТ