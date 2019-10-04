Рада призначила новий склад ЦВК (список)

Сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє Громадське.

У затвердженому списку, який подавав президент, 17 кандидатур, 12 з яких представляють правлячу партію «Слуга народу», 2 — «Опозиційну платформу — за життя», а по одній — «Голос», «Батьківщину» та «ЄС».

Так, депутати затвердили кандидатури таких членів ЦВК:

Боярчук Оксани Борисівни («Слуга народу»);

Буглака Юрія Олександровича, («Європейська солідарність»);

Гатаулліної Олени Аухатівни («Слуга народу»);

Гевка Андрія Євгеновича («Голос»);

Глущенко Вікторії Анатоліївни («Батьківщина»);

Греня Віталія Вячеславовича («Слуга народу»);

Діденка Олега Миколайовича («Слуга народу»);

Дубовика Сергія Олеговича («Опозиційна платформа — За життя”);

Євстігнєєва Андрія Сергійовича («Слуга народу»);

Єфремової Ірини Олексіївни («Слуга народу»);

Кармази Олександри Олександрівни («Слуга народу»);

Любченка Павла Миколайовича («Слуга народу»);

Мірошниченка Юрія Романовича («Опозиційна платформа — За життя»);

Перепелюка Володимира Григоровича («Слуга народу»);

Плукаря Віталія Володимировича («Слуга народу»);

Постівого Сергія Олександровича («Слуга народу»);

Фрицького Юрія Олеговича («Слуга народу»);

Відзначимо, що Андрій Євстігнєєв, Ірина Євремова, Віталій Плукар були у попередньому складі Центрвиборчкому, повноваження якого парламент припинив достроково.

Як пише Укрінформ, новопризначені члени Центральної виборчої комісії у залі засідань Верховної Ради склали присягу на вірність українському народу при здійсненні своїх повноважень. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив кожного з 17-ти членів ЦВК до складення присяги.

Кожен із членів ЦВК присягнув при здійсненні повноважень дотримуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним і неупередженим при ухваленні рішеннь, які належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та їхнього права на участь у референдумі.

Як відомо, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Фото: Укрінформ