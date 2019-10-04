Рада призначила новий склад ЦВК (список)

Сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє Громадське.
У затвердженому списку, який подавав президент, 17 кандидатур, 12 з яких представляють правлячу партію «Слуга народу», 2 — «Опозиційну платформу — за життя», а по одній — «Голос», «Батьківщину» та «ЄС».
Так, депутати затвердили кандидатури таких членів ЦВК:
- Боярчук Оксани Борисівни («Слуга народу»);
- Буглака Юрія Олександровича, («Європейська солідарність»);
- Гатаулліної Олени Аухатівни («Слуга народу»);
- Гевка Андрія Євгеновича («Голос»);
- Глущенко Вікторії Анатоліївни («Батьківщина»);
- Греня Віталія Вячеславовича («Слуга народу»);
- Діденка Олега Миколайовича («Слуга народу»);
- Дубовика Сергія Олеговича («Опозиційна платформа — За життя”);
- Євстігнєєва Андрія Сергійовича («Слуга народу»);
- Єфремової Ірини Олексіївни («Слуга народу»);
- Кармази Олександри Олександрівни («Слуга народу»);
- Любченка Павла Миколайовича («Слуга народу»);
- Мірошниченка Юрія Романовича («Опозиційна платформа — За життя»);
- Перепелюка Володимира Григоровича («Слуга народу»);
- Плукаря Віталія Володимировича («Слуга народу»);
- Постівого Сергія Олександровича («Слуга народу»);
- Фрицького Юрія Олеговича («Слуга народу»);
Відзначимо, що Андрій Євстігнєєв, Ірина Євремова, Віталій Плукар були у попередньому складі Центрвиборчкому, повноваження якого парламент припинив достроково.
Як пише Укрінформ, новопризначені члени Центральної виборчої комісії у залі засідань Верховної Ради склали присягу на вірність українському народу при здійсненні своїх повноважень. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив кожного з 17-ти членів ЦВК до складення присяги.
Кожен із членів ЦВК присягнув при здійсненні повноважень дотримуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним і неупередженим при ухваленні рішеннь, які належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та їхнього права на участь у референдумі.
Як відомо, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.
Фото: Укрінформ
Вероніка Рой