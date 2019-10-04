ОСТАННІ НОВИНИ

Рада призначила новий склад ЦВК (список)

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє Громадське.

 

У затвердженому списку, який подавав президент, 17 кандидатур, 12 з яких представляють правлячу партію «Слуга народу», 2 — «Опозиційну платформу — за життя», а по одній — «Голос», «Батьківщину» та «ЄС».

Так, депутати затвердили кандидатури таких членів ЦВК:

  • Боярчук Оксани Борисівни («Слуга народу»);
  • Буглака Юрія Олександровича, («Європейська солідарність»);
  • Гатаулліної Олени Аухатівни («Слуга народу»);
  • Гевка Андрія Євгеновича («Голос»);
  • Глущенко Вікторії Анатоліївни («Батьківщина»);
  • Греня Віталія Вячеславовича («Слуга народу»);
  • Діденка Олега Миколайовича («Слуга народу»);
  • Дубовика Сергія Олеговича («Опозиційна платформа — За життя”);
  • Євстігнєєва Андрія Сергійовича («Слуга народу»);
  • Єфремової Ірини Олексіївни («Слуга народу»);
  • Кармази Олександри Олександрівни («Слуга народу»);
  • Любченка Павла Миколайовича («Слуга народу»);
  • Мірошниченка Юрія Романовича («Опозиційна платформа — За життя»);
  • Перепелюка Володимира Григоровича («Слуга народу»);
  • Плукаря Віталія Володимировича («Слуга народу»);
  • Постівого Сергія Олександровича («Слуга народу»);
  • Фрицького Юрія Олеговича («Слуга народу»);

Відзначимо, що Андрій Євстігнєєв, Ірина Євремова, Віталій Плукар були у попередньому складі Центрвиборчкому, повноваження якого парламент припинив достроково.

Як пише Укрінформ, новопризначені члени Центральної виборчої комісії у залі засідань Верховної Ради склали присягу на вірність українському народу при здійсненні своїх повноважень. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив кожного з 17-ти членів ЦВК до складення присяги.

Кожен із членів ЦВК присягнув при здійсненні повноважень дотримуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним і неупередженим при ухваленні рішеннь, які належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та їхнього права на участь у референдумі.

Як відомо, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Фото: Укрінформ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...