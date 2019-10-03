На Львівщині на 46% зросли обсяги будівництва житла

Із початку 2019 року на території Львівської області майже вдвічі збільшились об’єми будівництва житла. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Індекс будівельної продукції відносно січня-серпня 2019 року становив 139,7%, тоді за аналогічний період 2018 року він становив 96,5%.

Обсяги будівельної продукції на Львівщині зросли за усіма видами, зокрема будівництво нежитлових будівель – на 50,9%, житла – на 46,6%, інженерних споруд – на 25,5%.

Загалом за дев’ять місяців цього року компанії на Львівщині набудували об’єктів вартістю понад 5,7 мільярда гривень. Найбільший відсоток припав на нежитлові будівлі (35,9%) та на інженерні споруди (35,4%), слідом йде житло – 28,7%.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести мораторій на будь-яке нове будівництво, якщо міста не оновлять свої генплани до 2020 року.