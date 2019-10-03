Будинок Грушевського у Львові «помістили» у мобільний додаток

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові запроваджує віртуальні екскурсії старовинною віллою, у якій зі сім’єю жив відомий історик. Для цього спеціально розробили безкоштовний мобільний додаток доповненої реальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Додаток називається «DMH Lviv AR». Всі охочі зможуть його безкоштовно завантажити на смартфон та відправитися у віртуальну мандрівку будинком, у якому у Львові майже 12 років мешкав Михайло Грушевський із родиною.

З допомогою додатку можна буде побачити тривимірну модель вілли з усіх боків та побувати у всіх її закутках – від підвалу до горища.

«Завантаживши безкоштовно додаток на свій смартфон, за допомогою спеціально виготовлених поштівок також можна зблизька «познайомитися» із родинними реліквіями Грушевських, речами, якими сім’я користувалася у побуті і які були невід’ємною частиною їхнього життя, а зараз зберігаються у фондовій колекції Львівського музею Михайла Грушевського. Окрім того, у додатку представлено інші оцифровані музейні експонати – автентичні речі доби Української Революції», – йдеться у повідомленні.

Офіційна презентація додатка «DMH Lviv AR» відбудеться 10 жовтня безпосередньо у музеї Грушевського, що на вул. Івана Франка, 154. Початок – о 15:00 год.

Додамо, що мобільний додаток для музею розробила команда Skeiron за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляв Львівський портал, віднедавна 25 музеїв, які розташовані по всій території області. Можна відвідати онлайн. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися тут.